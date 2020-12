Danmark forlengjer flyforbodet frå Storbritannia

utenriks

Danmark innførte 20. desember innreisenekt for passasjerfly frå Storbritannia i frykt for det muterte viruset som er oppdaga der. Det varte opphavleg i to døgn, men blir no forlengt til klokka 24 julaftan kveld.

Frå 25. desember blir det innført eit innreiseforbod som blir skrive ut av Justisdepartementet.

– Regjeringa følgjer situasjonen tett. Akkurat no er det stor uvisse om den nye muteringa og om reisande frå England i jula vil overhalde ei tilråding om ti dagar i sjølvisolasjon, seier transportminister Benny Engelbrecht.

(©NPK)