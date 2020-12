Demokratiforkjempar angripe i Afghanistan

utenriks

Rashid og sjåføren hans vart angripen av væpna menn i Afghanistans hovudstad Kabul, opplyste Rashids kollega Naeem Asghari til nyheitsbyrået DPA.

Rashid er leiar for observatørgruppa Free and Fair Election Forum of Afghanistan (FEFA). Han er òg ein profilert aktivist.

Politiet i Kabul har ikkje kommentert hendinga og ingen har så langt teke på seg ansvaret.

Den siste tida har det vore ein auke i vald i Afghanistan og fleire angrep mot journalistar og aktivistar. Måndag vart AP-journalisten Rahmutullah Nekzad drepen i eit attentat, melde AFP.

