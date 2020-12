utenriks

Den New York-baserte Komiteen for å verne journalistar skriv i ein rapport at det er ein auke på drepne journalistar på jobb, frå 26 i fjor til minst 30 i år.

Minst 21 journalistar vart drepne i reine hemnangrep etter noko dei hadde skrive, ein auke frå 10 i 2019, ifølgje rapporten.

– Det er forferdeleg at talet på journalistar som vart drepne i hemnangrep, er meir enn dobla det siste året, seier direktøren i komiteen, Joel Simon.

