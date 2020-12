Donald Trump benådar krigsforbrytarar og fleire av støttespelarane sine

utenriks

Ifølgje New York Times er det 20 personar som blir benåda av Trump like før jul.

På lista finn ein folk knytt til etterforskinga av Russisk innblanding i 2016-valet, tidlegare kongressmenn og fire dømde krigsforbrytarar.

Ifølgje avisa er det store fleirtalet av dei som har vorte benåda av Trump så langt i presidentperioden hans, personar som har nære band til han.

Vil gjere om Mueller-etterforskinga

Blant dei som blir benåda tysdag, er George Papadopoulos, som var sikta for mellom anna å ha gitt falsk forklaring i etterforskinga av russisk innblanding i presidentvalet i 2016.

Benådinga av Papadopoulos blir sett på som nok eit stikk mot Mueller-etterforskinga. Det var etterforskinga av Papadopoulos som på mange måtar utløyste heile Mueller-etterforskinga, som hang over Trump i nesten to år av presidentperioden hans.

Alex van der Zwaan, som var knytt til Mueller-etterforskinga, blir òg benåda. Nyheitsbyrået AP skriv at dette er ledd i eit omfattande forsøk frå Trump på å gjere om resultata av etterforskinga, som førte til siktingar mot fleire av dei nære støttespelarane hans.

Brukte pengar på bursdagen til dottera

Også dei tidlegare republikanske folkevalde Duncan Hunter og Chris Collins er blant personane som no blir benåda av Trump.

Collins var det første medlemmen av Kongressen som gav støtte til Trump og vart dømt til to år og to månader i fengsel for å ha gitt innsideinformasjon til sonen sin.

Hunter vart dømt til 11 månader i fengsel etter å ha sagt seg skuldig i å ha stole kampanjemidlar og brukt dei på alt frå kveldar på byen med venner til å arrangere bursdagsfest for dottera si.

Massakre i Irak

Fire personar knytte til Blackwater som sonar straff for rollene i ein massakre i Bagdad som drap fleire titals sivile irakarar og førte til internasjonal fordømming, blir òg benåda.

Det dreier seg om Nicolas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty og Dustin Heard. Alle fire sona lange fengselsstraffer før dei vart benåda.

Støttespelarane deira har i lang tid drive lobbyverksemd for å få straffene gjort om og hevda at dei fire vart straffa for hardt og at etterforskinga vart gjord på ein feilaktig måte.

