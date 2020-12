Dover opnar for trafikk ut av Storbritannia igjen

utenriks

Det har vore lange køar av trailerar fullasta med varer som ikkje har komme seg ut av Storbritannia etter at grensa vart stengd som følgje av det muterte viruset som er oppdaga der.

Ved midnatt lokal tid vart grensa opna for trafikk igjen. Men det er venta at det vil ta lang tid før kolonnane av lastebilar kjem seg ut av Storbritannia.

Frankrike godtok tysdag at grensa skulle opnast igjen for franskmenn og utlendingar, men berre dersom dei kunne leggje fram bevis for ei negativ koronaprøve.

(©NPK)