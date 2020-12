Egypt avlyser heile nyttårsfeiringa

utenriks

– Det vil ikkje bli halde nokon nyttårsfeiringar- eller samlingar som del av vernetiltaka som blir tekne for å konfrontere koronaviruset, seier Madbouli i ei fråsegn etter eit møte med ministrane sine onsdag.

Smittetrykket har auka jamt dei siste vekene, ifølgje offisiell statistikk, men det blir frykta at smittetala eigentleg er mykje høgare.

Mohammed al-Nady, medlem av den nasjonale krisekomiteen i landet for koronaviruset, sa på egyptisk TV måndag at talet på smittetilfelle «eigentleg er minst ti gongar så høgt som offisielt erklært», og at det er eit optimistisk anslag.

(©NPK)