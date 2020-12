Guardian: EU-topp tek grep om brexitforhandlingar

utenriks

Medan klokka tikkar ubønnhøyrleg mot nyttår, heng forhandlingane tilsynelatande på spørsmålet om fiskerettar for nokre hundre millionar kroner. I sluttfasen skal Ursula von der Leyen personleg ha teke kontroll over prosessen i eit forsøk på få til ein avtale før jul, ifølgje The Guardian.

Alle fristar er for lengst passert, og sjølv med ein avtale, er det berre med eit naudskrik han kan innførast før nyttår, og sjølv det vil berre vere ei provisorisk ordning medan ein ventar på dei formelle prosessane.

