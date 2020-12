utenriks

– Som vanleg aukar salet i veka før jul, men oppgangen i år er mykje mindre enn i fjor, seier prognosesjef Andreas Wallström i Swedbank, som har gjennomført ei undersøking av kortbruken til svenskane.

Det er likevel ei viss moglegheit for at dei reelle salstala er høgare, sidan statistikken for korthandel er vekta mot fysisk handel.

Tal frå handelen av heimeelektronikk viser at dei fysiske butikkane har hatt eit omsetningsfall på 28 prosent, medan netthandelen har auka med 66 prosent.

(©NPK)