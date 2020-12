Koronafaste yrkessjåførar i Storbritannia får hurtigtestar

utenriks

Sjåførar som testar negativt for covid-19 på hurtigtesten, får ta ferja over til Calais i Frankrike. Resultata vil vere klare rundt 30 minutt etter testen er teken.

Dei som testar positivt på hurtigtesten, må ta ein vanleg test og vente 24 timar på resultata medan dei isolerer seg i lastebilane. Deretter blir dei innlosjerte på koronasikre hotell i nærleiken.

Hurtigtestane er ein del av avtalen mellom Frankrike og Storbritannia, men ekspertar har vore kritiske og meiner dei ikkje er pålitelege nok i denne samanhengen.

Tidlegare denne veka var grensa heilt stengt for å forhindre spreiing av den meir smittsame koronamutasjonen som er oppdaga i Storbritannia.

Opnar igjen

Tog- og flysamband er òg delvis gjenopptekne mellom dei to landa, men reisande må oppfylle fleire kriterium. I tillegg har Nederland opna for at britar kan flyge til landet og sleppe inn dersom dei har avlagt negativ koronatest.

Noreg og Danmark er blant landa som framleis ikkje tillèt flygingar frå Storbritannia.

Britiske ekspertar har anslått at den nye mutasjonen er 70 prosent meir smittsam, men Verdshelseorganisasjonen har sagt at den er kontrollerbar. Den tyske utviklaren Biontech har sagt at vaksinen deira truleg er effektiv òg mot den nye varianten, men at dei kan ha klar ein ny vaksine om seks veker dersom den mot betre vitande ikkje skulle vere det.

Slagsmål ved Dover

Fleire tusen sjåførar frå store delar av Europa har sete fast i det sørlege England i fleire dagar. Mange kjem til å gå glipp av jul med familiane sine. Dei har ikkje tilgang til varm mat eller sanitære fasilitetar.

Polske styresmakter har sagt at fleire tusen polske sjåførar er i Storbritannia akkurat no, og statsminister Mateusz Morawiecki seier han har snakka med både statsminister Boris Johnson og Frankrikes president Emmanuel Macron for å prøve å få dei polske statsborgarane heim.

Eit mindre tal sinte sjåførar enda i slagsmål med politiet i hamnebyen Dover onsdag, skriv nyheitsbyrået Reuters.

TV-bilete viser sjåførar som saman tutar og blinkar med lysa. Fleire samla seg i morgontimane i gatene for å gi uttrykk for frustrasjonen sin og stille spørsmål til politi og andre styresmaktspersonar. Slagsmål braut ut med eit mindre tal polititenestepersonar, men var raskt over.

(©NPK)