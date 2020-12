utenriks

Avgjerda til FAEs Fatwaråd kjem etter at mange har vore bekymra for at muslimar ikkje vil ta vaksinar som inneheld gelatin frå svin.

Rådsformann sjeik Abdallah bin Bayyah opplyste at vaksinar med gelatin vil likevel vere tillate for muslimar, og at dei ikkje er omfatta av forbodet til islam mot å ete svin.

Rådet understreka at gelatinen i dette tilfellet blir rekna som medisin og ikkje mat.

