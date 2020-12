Naudrop frå Stockholms helsevesen: – Situasjonen har aldri vore så anstrengt som no

utenriks

– I vår gjekk behovet for helsehjelp raskt opp og raskt ned igjen. No blir toppen verande i veke etter veke, seier helse- og omsorgsdirektøren i Stockholm-regionen Björn Eriksson.

Eriksson vil ikkje setje eit tak for kapasiteten. Han seier at han blir auka sidan behovet aukar. Avgrensinga ligg i staden i kor lenge presset på helsevesenet vil vare.

– Toppen er mykje lengre enn i vår. Den har gått føre seg sidan november. Trass at vi ikkje har like mange covid-pasientar no, er belastninga på helsevesenet minst like stor sidan vi har mange fleire pasientar som ikkje har covid-19, seier han.

Få lys i tunnelen

Sjukehusregionen ser ingen teikn til at situasjonen er i ferd med å snu, eller at den vil gjere det i næraste framtid.

– Det finst ikkje noko som er viktigare enn at smittespreiinga minskar, men det ser vi ingen teikn til, seier Eriksson.

Han meiner dei aller fleste i regionen følgjer retningslinjene. Likevel held smitten fram å vere på eit høgt nivå.

– Stockholmarane følgjer tilrådingane i stor grad, men sidan smittespreiinga er uendra, held ikkje det, seier han.

Lange arbeidsdagar

Tysdag var 800 pasientar innlagt med koronasjukdom på akuttsjukehusa i den svenske hovudstadsregionen, seier Eriksson.

– Det inneber at helsepersonellet ikkje kjem til å kunne vere med nære og kjære i helgene i så stor grad som dei fortener, men må halde fram med å ta ekstravakter og lange vakter. Det har aldri vore så anstrengt i helsevesenet som det er no, seier Eriksson.

– Aldri nokosinne?

– Så anstrengt helsevesen, så lenge, det har i alle fall ikkje skjedd så lenge vi som er yrkesaktive no kan hugse, seier helse- og omsorgsdirektøren.

