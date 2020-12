Omstridd koronakoordinator i Det kvite hus vil pensjonere seg

utenriks

Birx har saman med smittevernrådgivaren Anthony Fauci vore ein sentral skikkelse i president Donald Trumps handtering av koronakrisa. Ho har fått kritikk for ikkje å irettesetje dei feilaktige påstandane frå Trump og for at ho reiste ut av heimstaten sin i Thanksgiving-helga, noko som strir med råda amerikanarar flest fekk.

Deborah Birx seier i eit intervju med Newsy at ho vil pensjonere seg, men tidfestar ikkje når det vil skje.

– Eg vil vere til hjelp i alle roller folk synest eg kan vere til hjelp i, og så vil eg pensjonere meg, seier ho om Joe Bidens overtaking av Det kvite hus.

Ho omtaler kritikken ho har fått i stillinga si som «noko overveldande».

Birx vart mellom anna kritisert kraftig då ho stod stille bak Donald Trump då han foreslo injisering av bleikemiddel for å kjempe mot koronasmitte.

