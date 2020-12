Oxford-professor ventar at ny vaksine blir godkjend i Storbritannia rett etter jul

utenriks

Oxford-professoren seier til BBC Radio 4 onsdag at han ikkje har nokon tvil om at dataa ser betre ut enn nokon gong, og at han forventar nyheiter innan kort tid, ifølgje The Guardian.

– Eg tviler på at vi rekk jul no, men rett etter jul, forventar eg, seier Bell om godkjenninga.

Dersom styresmaktene som er ansvarlege for regulering av legemiddel (MHRA) godkjenner den nye vaksinen, vil det setje fart på vaksinasjonen i Storbritannia. Ikkje berre har landet då vaksinar frå to produsentar, men Astrazenecas vaksine er lettare å distribuere.

