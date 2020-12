Regimekritikaren Jimmy Lai er lauslaten i Hongkong

utenriks

Blant vilkåra for lauslatinga er at han går i husarrest og ikkje legg ut innlegg på sosiale medium.

Lai, som driv den Beijing-kritiske avisa Apple Daily, vart arresterte og tiltalt for svindel 3. desember. 12. desember vart han òg tiltalt for å ha konspirert med utanlandske aktørar.

Lai er blant fleire demokratiforkjemparar som den siste tida har vorte arrestert i Hongkong, der fleire no fryktar at ein ser eit tilbakeslag for demokrati og rettar.

Den nye kinesiske sikkerheitslova vart innført 30. juni. Ho forsterka kontrollen Beijing har over Hongkong, forbaud somme politiske ytringar og slo endå hardare ned på demokratidemonstrasjonane i landet.

(©NPK)