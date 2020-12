Russland og Colombia i diplomatisk feide

utenriks

I tillegg vart Colombias Moskva-ambassadør Alfonso Lopez Caballero kalla inn på teppet i Russland, opplyste Russlands utanriksdepartement i ei kunngjering onsdag.

Tysdag opplyste colombianske styresmakter at dei hadde utvist to russiske diplomatar tidlegare i desember. Årsaka var at eit påstått brot på Wien-konvensjonen, som regulerer dei folkerettslege traktatane, utan at brota vart spesifiserte.

Russiske styresmakter er misnøgde med avgjerda.

– Dette samsvarer ikkje med den tradisjonelle ånda av vennskap og gjensidig respekt mellom landa, sa Russlands utanriksdepartement.

(©NPK)