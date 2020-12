Slagsmål mellom sinte sjåførar og politi ved Dover

utenriks

Sjåførane kravde å få krysse over til Frankrike, skriv nyheitsbyrået Reuters.

TV-bilete viser sjåførar som saman tutar og blinkar med lysa. Fleire samla seg i morgontimane i gatene for å gi uttrykk for frustrasjonen sin og stille spørsmål til politi og andre styresmaktspersonar. Slagsmål braut ut med eit mindre tal polititenestepersonar, men var raskt over.

Fleire tusen sjåførar frå store delar av Europa har sete fast i det sørlege England i fleire dagar. Mange kjem til å gå glipp av jul med familiane sine.

Dei har ikkje tilgang til varm mat eller sanitære fasilitetar.

Det er sett opp ein delvis blokade for å hindre spreiing av den meir smittsame koronamutasjonen som er oppdaga i Storbritannia.

Franske og britiske styresmakter har vorte samde om at sjåførar som kan vise fram ein negativ koronatest, får ta ferja over til Calais i Frankrike. Tidlegare denne veka var grensa heilt stengd.

(©NPK)