Trump har gjennomført historisk mange avrettingar

President Donald Trump innførte igjen føderal dødsstraff etter 17 års opphøyr i juli, og ti dødsdømte er sidan avretta.

Ytterlegare tre avrettingar er planlagde før Trump motvillig forlèt Det kvite hus 20. januar og demokraten og dødsstraffmotstandaren Joe Biden overtek.

Trump har dermed avretta fleire enn nokon annan amerikansk president sidan 1800-talet, viser ein rapport frå Death Penalty Information Center.

Dette har skjedd sjølv om motstanden mot dødsstraff er aukande i USA, der stadig færre delstatar praktiserer dette.

Delstatane, som i 2019 gjennomførte 22 avrettingar, har i år berre avretta sju dødsdømte.

Texas stod for tre av avrettingane, medan Alabama, Georgia, Missouri og Tennessee har gjennomført éi avretting kvar.

Trump-administrasjonen har dermed gjennomført fleire avrettingar enn delstatane til saman.

Aldri tidlegare

– Dette har vi aldri opplevd tidlegare. Vi forventa heller ikkje å oppleve det. Det kjem òg truleg til å gå lenge til vi opplever det på nytt, seier leiaren for Death Penalty Information Center, Robert Dunham.

Han understrekar at senteret ikkje tek stilling for eller imot dødsstraff, men er kritiske til måten delstatane og føderale styresmakter praktiserer dødsstraff på.

Statistikken viser mellom anna at svarte oftare blir dømd til døden enn kvite, sjølv når dei blir funne skuldige i same type lovbrot.

Psykisk sjuk

Blant dei tre som etter planen skal avrettast før presidentskiftet, er Lisa Montgomery, den einaste kvinna som er dømd til døden av ein føderal domstol.

Montgomery vart i 2005 funnen skuldig i å ha kvelt ei 23 år gammal gravid kvinne i 2004, for deretter å skjere barnet ut av magen på henne.

Barnet vart funne i livet då ho vart arrestert dagen etter og vart seinare overlate til faren.

Sakkunnige konkluderte med at Montgomery var alvorleg sjuk og burde leggjast inn på psykiatrisk institusjon, men retten såg bort frå dette og dømde henne til døden.

Stor motstand

Amerikansk høgsterett innførte i 1972 eit mellombels forbod mot avrettingar, men fire år seinare vart det på nytt opna for avrettingar på visse vilkår.

I ei meiningsmåling Gallup nyleg utførte i USA, sa 43 prosent av dei spurde at dei er imot dødsstraff, medan 55 prosent sa at dei var tilhengjarar av dødsstraff.

Motstanden mot dødsstraff er dermed høgare ein nokosinne sidan Gallup-målingane byrja i 1966.

Sjølv om fleirtalet framleis støttar bruken av dødsstraff, meiner Dunham at amerikanarar flest har eit «nyansert syn» og at mange som seier at dei i teorien støttar dødsstraff, i praksis ikkje likar det.

Avviklar

USAs føderale regjering har opp gjennom historia avretta svært få dødsdømde målt mot delstatane, berre nokre få hundre.

Delstatane har på si side avretta over 15.000 dødsdømte, ifølgje data innhenta av dei to forskarane M. Watt Espy og John Ortiz Smykla.

22 av dei 50 delstatane i USA har likevel avvikla bruken av dødsstraff, seinast Colorado tidlegare i år.

Ytterlegare tolv delstatar praktiserer ikkje lenger dødsstraff, sjølv om dei framleis formelt har denne forma for straff i lovverket sitt. Louisiana og Utah er blant dei og har ikkje praktisert dødsstraff på ti år.

Stadig færre

Medan det i 1999 vart utført 100 avrettingar i USA, har talet dei siste seks åra vore på under 30.

Talet som er avretta av delstatane i år er ifølgje Death Penalty Information Center det lågaste på 37 år.

Medan det i fjor sat 2.656 dødsdømde i amerikanske fengsel, er talet no 2.591, viser statistikken deira.

Seks dødsdømde fekk oppheva dommane sine i år etter at nye bevis viste at dei var uskuldige, den eine av dei etter å ha venta 37 år på å bli avretta.

