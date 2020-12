Trump-nådegivingar er ei påskjønning til støttespelarar, meiner kritikarar

utenriks

Dei 20 personane inkluderer folk knytte til Russlands innblanding i 2016-valet, tidlegare kongressmenn og fire dømde krigsforbrytarar, melder New York Times, som understrekar at Trump i presidentperioden sin stort sett har benåda personar han har nære band til.

Den siste runden med førjuls-nådegivingar vekkjer reaksjonar frå toppdemokraten Adam Schiff, leiar for etterretningskomiteen.

– Trump deler ikkje ut nådegivingar på grunn av anger, oppreising eller rettferd, men som ei påskjønning til vennene sine og politiske allierte, sa Schiff.

– Han vernar dei som har loge for å verne han, vernar dei som har drepe sivile og som har undergrave ei etterforsking som avdekte grove overtramp, la han til.

Massakre i Irak

Blant dei benåda er fire tidlegare Blackwater-leigesoldatar, dømde til lange fengselsstraffer for å ha angripe sivile på Nisoor-plassen i Iraks hovudstad Bagdad i september 2007.

Utan årsak byrja dei fire tungt væpna amerikanske leigesoldatane Nicolas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty og Dustin Heard å skyte inn i mengda. Både skarpskyttar-rifler, maskingevær og granatar vart brukte i angrepet der fleire titals irakarar vart drepne.

Sjølv hevda mennene at dei handla i sjølvforsvar etter å ha vorte utsette for eit bakhaldsangrep av irakiske opprørarar.

Heards advokat, David Schertler, seier dei er overlukkelege og takksame for benådinga.

– Vi har alltid trudd på Dustins uskuld og har aldri gitt opp kampen for rettferd. Han tenestegjorde med ære og endeleg vil han få den velfortente fridommen sin, sa Schertler.

Ei fornedring

Rettsorganisasjonen American Civil Liberties Union fordømmer på si side benådingane.

– Angrepet var øydeleggjande for Irak og vart sett på som skammeleg og grufullt i USA. Det var ein verdsomfattande skandale, sa leiaren i organisasjonen for nasjonal tryggleik, Hina Shamsi.

– President Trump vanærar minnet til dei irakiske offera, og fornedrar presidentembetet ytterlegare gjennom denne handlinga, legg ho til.

Vil gjere om Mueller-etterforskinga

Blant dei benåda er òg George Papadopoulos, som mellom anna var sikta for å ha gitt frå seg falsk forklaring i spesialetterforskar Robert Muellers etterforsking av russisk innblanding i presidentvalet i 2016.

Benådinga blir sett på som nok eit stikk mot Mueller-etterforskinga, som delvis vart utløyst av etterforskinga av Papadopoulos. Mueller-etterforskinga hang over Trump i nesten to år av presidentperioden hans.

Alex van der Zwaan, som også er knytt til Mueller-etterforskinga, blir òg benåda. Nyheitsbyrået AP skriv at dette er ledd i eit omfattande forsøk frå Trump på å gjere om resultata av etterforskinga, som førte til siktingar mot fleire av dei nære støttespelarane hans.

Brukte pengar på bursdagen til dottera

Også dei tidlegare republikanske folkevalde Duncan Hunter og Chris Collins er blant personane som no blir benåda av Trump.

Collins var den første i Kongressen til å gi si støtte til Trump. Han vart dømd til to år og to månader i fengsel for å ha gitt innsideinformasjon til sonen sin.

Hunter vart dømd til elleve månader i fengsel etter å ha innrømt å ha stole kampanjemiddel. Desse brukte han på alt frå kveldar på byen til å arrangere bursdagsfest for dottera si.

(©NPK)