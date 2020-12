Trump steglar over koronakrisepakke, men møter lite motstand

utenriks

Demokratane og Republikanarane vart i helga endeleg samde om ein ny koronakrisepakke, verd 900 milliardar dollar. Pakken gir mellom anna alle amerikanarar ein krisesjekk på 600 dollar.

Dette er ei skam, meiner Trump, og i ein video lagd ut på Twitter tysdag kveld, krev presidenten at Kongressen aukar verdien på sjekken.

Ingen motstand

– Eg ber Kongressen endre dette forslaget og auke det latterleg låge beløpet på 600 dollar til 2.000 dollar, eller 4.000 dollar for par, seier han i videoen.

Demokratane seier på si side at dei er klare til å imøtegå kravet om høgare kontantstøtte.

– Republikanarane nekta gong på gong å seie kva sum presidenten ville ha for dei personlege sjekkane. Endeleg har presidenten godteke 2.000 dollar. Demokratane er klare til å få dette gjennom i Kongressen, skriv toppdemokrat og fleirtalsleiar i Kongressen, Nancy Pelosi, på Twitter.

Ulstein: – Årets beste nyheit

Det er ikkje berre kontantstøtta som har sett sinnet i kok hos presidenten. Han er òg djupt kritisk til USAs støtte til verdssamfunnet, som han meiner favoriserer andre statar og innvandrarar i USA på kostnad av amerikanske statsborgarar og bedrifter.

– Eg ber òg Kongressen om umiddelbart å kutte sløsinga og unødvendige delar av pakken, og sende meg ein ny, seier Trump i videoen.

I krisepakken er det løyvd fire milliardar dollar, rundt 40 milliardar kroner, til arbeidet med å kjempe mot pandemien globalt. Kunngjeringa er teken godt imot av verdssamfunnet, og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) kalla det «årets beste nyheit».

– Det vil sikre at langt fleire menneske i låginntektsland får vaksine mot covid-19, seier Ulstein i ei pressemelding frå Utanriksdepartementet.

– Med denne løyvinga vil forhåpentleg òg andre rike land sjå at investering i globale løysingar er det einaste verktøyet vi har for å kjempe mot pandemien, legg utviklingsministeren til.

Uklar vetomoglegheit

Trumps pakke-nei truar no med å svekkje den internasjonale innsatsen. Kva konsekvensar Trumps krisepakke-avvising kan få, er så langt likevel uvisst.

Presidenten lova ikkje eksplisitt at han ville leggje ned veto mot pakken. I tillegg kan det vere nok støtte for pakken i Kongressen til å køyre over eit veto.

Ytterlegare forseinkingar kan likevel føre med seg alvorlege konsekvensar for millionar av amerikanarar og amerikanske forretningar som slit på grunn av tiltaka. I tillegg vil det heller ikkje komme ekstra støtte til vaksinedistribusjon.

Fordi Kongressen har knytt krisepakken til ei generell finansiering av staten, kan det føre til ei nedstenging av statsapparatet 29. desember.

