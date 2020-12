Tyske legar publiserer bevis for Navalnyj-forgifting

utenriks

Legane ved Charité-sjukehuset i Berlin gir i artikkelen i det anerkjende medisinske tidsskriftet detaljar rundt symptoma Navalnyj hadde då han vart innlagd hos dei i august, få dagar etter at han kollapsa på eit fly mellom Sibir og Moskva.

Dei offentleggjer òg informasjon om den fysiske reaksjonen hans på injeksjonar, CT-skanning, MRI og anna behandling.

Forskarar ved laboratorium i Tyskland, Sverige og Frankrike har uavhengig av kvarandre påvist at Navalnyj vart forgifta med nervegifta som berre russiske styresmakter kan gi ut.

Russiske styresmakter har avvist at dei har noko med forgiftinga å gjere. President Vladimir Putin har gjentekne gonger etterlyst at Tyskland skal offentleggjere bevis for at dei står bak.

I ein syrleg kommentar på Facebook seier Navalnyj at det viktigaste no som den medisinske informasjonen er offentleggjord, er at Putin er letta.

Lancet-artikkelen kjem berre to dagar etter at Navalnyj offentleggjorde ein video der han lurer ein påstått FSB-agent som er ein av dei som blir mistenkte for å stå bak forgiftinga, til å avsløre detaljar rundt hendingsgangen.

EU har innført sanksjonar mot høgtståande russiske tenestepersonar på bakgrunn av analysane i dei tre landa. Kreml svarte onsdag med å utvide lista si over representantar for EU-medlemsland som blir nekta innreise til Russland.

