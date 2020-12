Vaksinemotstandarar kan bli nekta å ta bussen i Frankrike

utenriks

I utkastet til lov står det at førebyggjande tiltak mot koronasmitte, som det å ta vaksinen, kan bli eit krav for at folk skal få tilgang til offentleg transport og enkelte andre aktivitetar.

Lovforslaget skal no leggjast fram for parlamentet. Opposisjonen er sterkt kritisk til lovteksten. Marine Le Pen, leiaren for ytre høgre-partiet Nasjonal Samling, kallar lovforslaget totalitært.

President Emmanuel Macron har lova at han ikkje kjem til å innføre obligatorisk vaksinasjon, men sagt at det er noko styresmaktene sterkt vil tilrå.

