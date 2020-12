Verdas mest avsidesliggjande tre har klart seg mot alle odds

utenriks

Den forblåste øya er ein av dei subantarktiske øyene til New Zealand og ligg 700 kilometer sør for «fastlandet» på Sørøya. Det er lite ved naturen som tilseier at det skulle vekse tre her. Strengt tatt veks det heller ikkje tre – i fleirtal – på Campbelløya. Det er berre eitt tre, og ikkje høyrer det heime der.

Verdas mest avsidesliggjande tre er ein sitkagran. Det kjem opphavleg frå Alaska, men har vist seg levedyktig mange andre stadar. I Noreg er arten både utskjelt og uønskt.

På motsett side av jorda – Campbelløya er omtrent så langt som det er mogleg å komme frå Noreg – er grana sjeldan. Næraste tre er 250 kilometer unna, på ein annan subantarktisk øy.

Grana er kjend som Ranfurly-treet etter mannen som blir rekna for å ha planta den. Britiske lord Ranfurly var generalguvernør på New Zealand frå 1897 til 1904.

Det tøffe klimaet gjer at treet berre er ti meter høgt, sjølv om sitkagran kan bli mange gonger høgare. Som framand art skulle grana òg vore fjerna, men det er verken funne kongler eller levedyktige frø, så den får nok stå i fred.

– Sjølv om det reint fysisk ikkje er noko spesielt med treet, så har det ein kulturell verdi, seier botanikar Rodney Russ, som har besøkt området ei rekkje gonger.

(©NPK)