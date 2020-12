utenriks

Skjelvet hadde ein styrke på 6.8 og hadde episenter 10 kilometer under havbotnen, 140 kilometer vest for byen Corral.

Det kunne kjennast godt i fleire byar i regionane La Araucania, Los Rios, Los Lagos og Biobio.

Den chilenske marinen opplyser at det ikkje er fare for nokon tsunami, medan styresmaktene seier at alle grunnleggjande tenester fungerer som normalt.

