Kyrkjeklokkene skal ringje for Sveriges koronaoffer på nyttårsaftan

utenriks

Sverige har registrert over 8.000 koronarelaterte dødsfall så langt i pandemien. Med 817 dødsfall per 1 million innbyggjarar, er Sverige høgt opp på listene over land som er hardt ramma av koronaviruset.

På nyttårsaftan vil domkyrkjene i landet derfor la kyrkjeklokkene ringje i ti minutt frå klokka 18. Det er ein sjeldan gest, og vart mellom anna gjort i 2004 for å minnast offera for tsunamien i Søraust-Asia.

– Det er eit eksepsjonelt år som går mot slutten, seier erkebiskop Antje Jackelén.

(©NPK)