Mexicanske kartell utnyttar lovløyse i Colombia

Det har i lang tid versert rykte i Colombia om at mexicanske kartell har utvida verksemda si til fleire av dei lovlause områda i landet.

Etter ei tre år lang undersøking har ombodsmannen i Colombia, Defensoría del Pueblo, stadfesta at kartella Sinaloa og Jalisco Nueva Generación har utvida rivaliseringa seg imellom til colombianske område, ifølgje den colombianske avisa El Tiempo.

Tidlegare har det sirkulert flygeblad frå kartella Los Zetas og Sinaloa både i Córdoba i nord og Cauca i sør. Kartella har mellom anna som mål å sikre seg ein del av kokainproduksjonen, men også forsikre seg om kvaliteten på narkotikaen.

Lang historie

Samarbeid mellom mexicanske og colombianske narkokartell strekk seg fleire tiår tilbake. Etter at dei store kartella i Colombia fall på 90-talet, har det òg vorte knytt band mellom mexicanske kartell og opprørsgruppa FARC og paramilitære i Colombia, ifølgje Óscar Parra ved Rosario-universitetet i hovudstaden Bogota.

– Det som skjer no, er at delar av kokainkjeda vart tilgjengelege for andre etter fredsprosessen fordi FARC la ned våpena. Mange kriminelle grupper ønskjer å få tilgang på dette, seier han til NTB frå Bogota.

Den historiske fredsavtalen i Colombia mellom regjeringa og opprørsgeriljaen FARC, som Noreg la til rette for, skulle betre tryggleiken i landet som hadde vore herja av vald i mange tiår. FARC vart gjort om til eit politisk parti.

Men etter avtalen har mange av dei tidlegare FARC-kontrollerte områda enda opp som nærast lovlause. Kritikarar meiner regjeringa ikkje har oppfylt løfta om å investere i utsette område.

Fleire valdshendingar

Kort tid etter kunngjeringa frå ombodsmannen vart to personar drepne i Putumayo-departementet av ei gruppe som vart identifisert som «Sinaloa». I Chocó har òg Sinaloa-kartellet spreidd frykt og gitt ytterlegare bevis for at mexicanarar har byrja å utøve vald i Colombia for eiga vinning.

– Desse gruppene kjem hit, identifiserer seg som Sinaloa-kartellet og prøver å få kontroll over kokainproduksjon, sa ein politikar frå partiet MAIS i Cauca til El Tiempo i fjor.

Hittil i år har vore svært mange drap i Putomayo, som ligg langs grensa til Peru. Innleiingsvis vart FARC-avhopparar – tidlegare geriljamedlemmer som ikkje har lagt ned våpena – skulda for valden. Seinare har mange av valdshandlingane vorte knytte til mexicanske kartell, men også til eitt av dei mektigaste kartella i nabolandet Brasil.

– Det er framleis vanskeleg å vite kva omfanget er og kor mange dei er. I Cauca er det snakk om mange, seier Parra.

Inngår alliansar

Cauca-departementet sør i Colombia er eitt av områda der FARC stod sterkt, men som no har vorte nærast lovlaust.

– I sørlege Cauca ser ein no ein valdsbruk som er heilt absurd. Det er rett og slett ein stat som er heilt teken over av paramilitære. Den colombianske staten har ikkje kapasitet til å løyse dette, seier Parra.

Clan del Golfo, som er eit berykta narkokartell og ein høgreekstrem paramilitær organisasjon, er blant dei som har kontroll over store område.

– Grupper som Clan del Golfo kan bli styrkt av alliansar med mexicanske kartell, seier Parra.

Ifølgje rapporten frå ombodsmannen har Sinaloa-kartellet samarbeidd med Clan del Golfo i nordvestlege delar av landet. Dei byrja å kidnappe lokale narkolangarar og ta over distribusjonen. Seinare har Jalisco Nueva Generación-kartellet i Mexico sendt middel til andre kartell i Colombia for å kjempe mot det rivaliserande Sinaloa-kartellet der.

