Soldat-topp: Berre halvparten av Tysklands våpen er klare for bruk

utenriks

– Politikarane har med rette sagt at den globale trusselen mot tryggleiken vår krev at hæren er fullt utstyrt. Men vi er no på maks 50 prosent, seier Andre Wüstner, leiaren for den tyske soldatforeininga.

– For nokre system, som helikopter eller dei gamle Tornado-jetflya, er det endå verre. Situasjonen er kritisk, seier han.

Wüstner er kritisk til at forsvarsdepartementet tidlegare i desember sa at 74 prosent av dei viktigaste våpensystema er kampklare.

– Slike rapportar irriterer soldatane og gir borgarane eit feil inntrykk, seier Wüstner.

Tyskland er den fjerde største militærmakta i Nato.

(©NPK)