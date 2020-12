utenriks

Dei sivile vart bortførte frå Qara Bagh søraust i Afghanistan søndag, og transportert til ein ukjend stad, opplyser regionstyresmaktene til DPA.

Området der bortføringane skjedde er under kontroll av Taliban. Ein talsmann for Taliban seier at dei granskar saka, men ikkje har fleire detaljar å komme med.

Taliban og afghanske styresmakter har for tida ein pause i fredsforhandlingane, som blir gjenopptekne 5. januar.

