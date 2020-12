Tass: Nødetatane antek at 17 døde då russisk fiskebåt sokk i Barentshavet

utenriks

Ifølgje det russiske nyheitsbyrået Tass er det fiskebåten Onega som har Murmansk som heimehamn som har gått ned. Siste gong skipet var i hamn, var i Kirkenes 14. desember.

To personar vart redda opp av vatnet i live.

Det førebelse resultatet frå redningsaksjonen tilseier at 17 personar mista livet. Dei er sakna etter at skipet sokk raskt i ein storm, og det er ingen håp om å finne dei i live, seier ei kjelde i nødetatane til Tass.

– Det er ingen overlevande anna enn dei to som vart redda opp. Skipet var dekt av is og sokk umiddelbart i ein storm, noko som resulterte i at det praktisk talt er umogleg å redde nokon i det iskalde vatnet, seier kjelda.