Breonna Taylor-statue vandalisert i USA

Politiet opplyste måndag at dei har starta etterforsking, melder Reuters.

– Eg ser på dette som ei rasistisk handling med mål om kue kampen for fridom for svarte, seier skaparen av bysta, Leo Carson.

Bysta viste ein smilande Taylor og vart sett opp i sentrum av Oakland for to veker sidan. På plaketten under sto det: «Sei namnet hennar: Breonna Taylor».

Politiet gjekk til aksjon mot huset til Taylor i Louisville tidleg om morgonen 13. mars. Taylors kjærast fyrte av eitt skot mot politiet som han trudde var innbrotstjuvar. Politiet svarte med å fyre av 32 skot, og seks trefte Taylor.

