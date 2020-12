EU-byrå peikar på høg risiko for fleire dødsfall med mutert virus

utenriks

ECDC understrekar i ein ny rapport at det ikkje finst opplysningar om at variantane fører til meir alvorleg sjukdom enn dei tidlegare. Likevel er det gode sjansar for fleire sjukehusinnleggingar og dødsfall som følgje av at det er meir smittsamt.

Den auka risikoen gjeld spesielt for eldre personar og personar med underliggjande sjukdom, understrekar byrået.

Rapporten omhandlar spesielt dei to nye virusvariantane som er oppdaga i Storbritannia og Sør-Afrika, som begge har vist teikn til å vere meir smittsame.

Den eine varianten er påvist hos over 3.000 personar i Storbritannia og i over ti andre land i Europa og verda elles.

Sør-Afrika har registrert 300 tilfelle av den andre muterte varianten, i tillegg til to tilfelle i Storbritannia og eitt i Finland. Dei tre tilfella i Europa blir alle knytte til personar som akkurat har komme tilbake frå Sør-Afrika.

ECDC tilrår framleis at land rår innbyggjarane sine til førebyggjande tiltak i tråd med den lokale smittesituasjonen, som å unngå ikkje-nødvendige reiser og sosiale aktivitetar.

I tillegg blir det tilrådd ei rekkje tiltak som kan forseinke spreiinga av dei nye variantane, som målretta testing i dei delane av samfunnet der det nye viruset blir oppdaga.

(©NPK)