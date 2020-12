Frankrike mobiliserer 100.000 politifolk nyttårsaftan

utenriks

Gérald Darmanin ber regionale styresmakter prioritere innsatsen mot «uautoriserte samlingar» og «urban vald» i samband med at årsskiftet, skriv Le Figaro.

– 100.000 politifolk og gendarmar er mobiliserte, presiserer departementet.

I eit notat ber ministeren om synleg innsats for å handheve portforbodet klokka 20 og halde ro og orden i bysentera og andre utsette område. Han vil òg slå raskt ned på hemmelege festar.

Darmanin ber òg om lokale forbod mot sal av drivstoff i berbare behaldarar og alkohol til å ta med. I tillegg ber han prefektane – representantane til staten i regionane – vurdere å stengje kollektivtrafikken klokka 20.

Ministeren foreslår tilmed at det ikkje skal rykkjast ut til bilar som er stukke i brann, for å unngå at det oppstår «konkurransar».

