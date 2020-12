Meldingar om fleire dødsfall i kraftig jordskjelv i Kroatia: Sentrum av Petrinja er totalskadd

utenriks

Ifølgje den kroatiske avisa Jutarnji er det stadfesta at eitt barn har mista livet, i tillegg til at fleire personar er sperra inne i bygningar som har kollapsa. Avisa skriv at byen Petrinja er øydelagd.

– Det er heilt forferdeleg. Det er fleire døde og skadde. Eit barn døydde på torget. Sentrum er heilt øydelagt, seier ein ingeniør i byen til 24sata.hr.

Ordførar Darinko Dumbovic seier det blir jobba med å redde liv.

– Vi slepar folk ut av bilane, vi veit ikkje kor mange som er ramma, vi har døde og skadde, seier Dumbovic.

To dagar på rad

Også måndag vart området ramma av eit jordskjelv, som vart målt til 5,2. Ingen mista livet i det skjelvet. Skjelven på tysdag er kraftigare.

– Sterkt jordskjelv igjen. Situasjonen i Petrinja er veldig alvorleg. Kriseteamet til Røde Kors er på banen, skriv lokale Røde Kors i ei Twitter-melding.

Nyheitsbyrået AP skriv at det er meldt om personskadar, og betydelege bygningsskadar. I hovudstaden Zagreb braut det ut panikk i gatene då skjelvet ramma, melder AFPs journalist på staden.

Straumen i store delar av Kroatia er borte.

Fleire bygningar kollapsa

Ifølgje Det europeiske seismiske institutt er episenteret til jordskjelvet 46 kilometer søraust for Zagreb. Det er meldt om bygningar som har kollapsa og store materielle skadar.

TV-bilete frå Petrinja viser ein bygning som har kollapsa over ein bil, og brannmannskap som jobbar med å leite gjennom vrakrestar. Det skal ha vore ein person i bilen då bygningen kollapsa over han.

Ein video delt av Røde Kors viser fleire bygningar som har kollapsa i Petrinja.

Parlamentet i Ljubljana rista

Petrinja ligg drygt 60 kilometer frå hovudstaden Zagreb. I den slovenske hovudstaden Ljubljana rista parlamentsbygningen kraftig som følgje av skjelvet, og politikarane måtte søkje tilflukt, viser ein video av TV-sendingane frå parlamentet.

Ljubljana ligg nesten 200 kilometer unna. Slovenia stengde ned atomkraftverka sine i eit tryggingstiltak som følgje av jordskjelvet. Det er ikkje noko som tyder på at atomkraftverka er skadde.

Skjelvet kunne òg merkast i Sarajevo, nesten 400 kilometer unna, melder bosniske medium.