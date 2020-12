Representanthuset overkøyrer Trumps veto mot forsvarsbudsjettet

utenriks

Stemmetala i Huset var 322 for å overkøyre vetoet og 87 imot, godt over dei to tredelar av stemmene som trongst.

Det betyr at rundt halvparten av republikanarane valde å stemme mot Trump og slutte seg til demokratane i avstemminga.

Senatet, der det òg blir kravd to tredels fleirtal, blir venta å stemme på same måte seinare denne veka.

Avstemminga er eit audmjukande nederlag for presidenten. Dersom vedtaket blir det same i Senatet, er det første gongen at Kongressen overkøyrer eit veto frå Trump.

Trump la vesle julaftan ned veto mot forsvarsbudsjettet på 740,5 milliardar dollar, sjølv om det var vedteken med stort fleirtal i både Representanthuset og Senatet.

Årsaka til at Trump la ned veto er fleire. Han er misnøgd med at budsjettet ikkje inneber fjerning av ei lov som gir sosiale medium som Facebook og Twitter rettsleg vern. Han er òg sterkt imot at ti militærbasar skal kunne skifte namn sidan dei er kalla opp etter omdiskuterte sørstatsgeneralar.

(©NPK)