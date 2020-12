Sjukehusa blir fylte opp i England

utenriks

Talet på pasientar som blir for behandla covid-19, var måndag stige til 20.426, ifølgje BBC. Det høgaste talet som tidlegare er registrert, var rundt 19.000 i april.

I heile Storbritannia vart det måndag registrert 41.385 nye smitta. Det var første gong talet var over 40.000.

Det rekordhøge smittetalet og dei mange innleggingane bekymrar det engelske sjukehusstellet. Ifølgje medisinsk direktør for NHS England, Yvonne Doyle, er det fare for at sjukehusa blir overbelasta.

Også i Wales og Skottland er det bekymring for at sjukehusa blir fylte til brestepunktet med koronapasientar.

(©NPK)