Sjukehusa i California i ferd med å bli overbelasta

utenriks

Utsetjinga gjeld i ein eller to veker, medan i Sør-California blir det ikkje sett opp nye operasjonar før slutten av januar utover nødvendig kirurgi.

Utsetjingane er heilt nødvendig for å svare på auken i koronatilfelle og sørgje for at det er helsepersonell tilgjengeleg for å fokusere på pasientane med covid-19.

– I 16 av våre 36 sjukehus har vi allereie over 100 prosent belegg på intensivavdelingane. Vi slit med å skaffe oss auka kapasitet, seier Greg Adams, som er styreleiar og direktør i Kaiser.

Både i Sør-California og i San Joaquin-dalen er det ikkje lenger ledig intensivkapasitet, og guvernør Gavin Newsom seier at det er plassert senger på skular, gymsalar og i telt.

Verste bølgje hittil

California er for tida ramma av den hittil verste koronabølgja. Søndag var det 19.766 pasientar innlagde på sjukehuset i delstaten med covid-19, noko som er 45 prosent meir enn for berre to veker sidan.

No fryktar helsevesenet ein kraftig auke i vekene framover etter julehelga, då mange har vore på reise for å besøkje familie.

Ifølgje modellar delstaten har laga, kan talet på innlagde bli meir enn fordobla neste månad, frå 20.000 til 50.000.

Dei som no er på sjukehus, er dei som vart smitta i byrjinga av desember, og helsevesenet seier at dei ikkje vil vere i stand til å takle ein ny pågang av same storleik som etter Thanksgiving.

– Med den høge raten av innleggingar som vi allereie har, der sjukehuskapasiteten er sprengd, blir det ein katastrofal situasjon i januar om vi får ei bølgje på toppen av den noverande bølgja, seier sjefen for helsevesenet i Los Angeles, Christina Ghaly.

Operasjonar blir utsette

Allereie har nokre sjukehus vore nøydde til å ta andre skritt enn å utsetje operasjonar, mellom anna å halde pasientar lengre i ambulansar medan senger blir frigjorde, og å flytte pasientar som helst burde vere på intensivavdelinga, til andre avdelingar.

Men slike tiltak har sine avgrensingar, og helsevesenet seier at kapasiteten blir ikkje berre trua av plass, men også av mangelen på kvalifisert helsepersonell.

Om sjukehusa blir overbelasta, vil det komme eit punkt då legane må rasjonere behandlinga, der dei ikkje lenger gjer alt dei kan for å redde alle, men i staden må ta avgjerder om den mest effektive bruken av ressursar og utstyr.

Bestemme kven som skal leve

Dersom utviklinga blir slik, blir det oppretta komitear beståande av legar og etiske ekspertar som skal ta avgjerder, slik at legar i sjukeromma ikkje skal måtte ta raske avgjerder når ressursane ikkje strekk til.

Den nyaste smittebølgja har halde fram å vekse trass i at det tidlegare i desember vart innført ei streng nedstenging av næringsliv og andre aktivitetar.

I fire av fem regionar i staten – Sør-California, Bay Area med San Francisco, San Joaquin-dalen og området rundt Sacramento, er det full nedstenging med ordre om å halde seg heime.

Dei fleste verksemder som frisørar, museum og dyrehagar er stengde, samlingar av folk er forbodne, hotell er stengde for turistar, og restaurantar kan ikkje ha servering innandørs.

(©NPK)