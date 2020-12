Strenge danske koronarestriksjonar blir forlengde til 17. januar

utenriks

På ein pressekonferanse tysdag kveld opplyste Frederiksen at alle dei noverande restriksjonane blir forlengde frå 3. til 17. januar, og at danske skulebarn skal ha heimeundervisning i denne perioden.

Det vil òg innebere at alle restaurantar, barar, kulturinstitusjonar, kjøpesenter og andre butikkar bortsett frå apotek og supermarknader må halde stengt i ytterlegare to veker.

Det betyr òg at alle offentlege tilsette som kan jobbe heimanfrå, skal gjere det, og at private tilsette blir oppmoda til det same.

Både talet på koronasmitta, dødsfall og sjukehusinnleggingar går feil veg hos danskane. Tysdag var 900 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus, noko som er rekordhøgt og over tre gonger så mange som for fire veker sidan. Landet rapporterte òg om 22 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet.

(©NPK)