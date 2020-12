utenriks

Den 63 år gamle anerkjende aktivisten og filantropen har sete fengsla i over tre år, sjølv om han i februar vart frikjend for å ha forbindelsar til demonstrasjonar mot regjeringa i 2013.

Rett etter rettsavgjerda vart han sikta på nytt, for spionasje og innblanding i kuppforsøket i 2016. Det er denne arrestasjonen han klaga inn for domstolen. Tysdag melder nyheitsbyrået Anadolu at Kavala ikkje vann fram.

Kavala avviser tiltalen mot han, som kan gi fengsel på livstid.

