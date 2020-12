Ung Hongkong-aktivist fengsla for flaggskjending

utenriks

Chung leidde ei no oppløyst gruppe som kjempa for demokrati. Tidlegare i desember vart han dømd for å ha slengt det kinesiske flagget på bakken under ein demonstrasjon i mai i fjor. Tysdag kom straffa: Tre månader for kvart av lovbrota, med ei samla soningstid på fire månader.

Medan han sit i fengsel, må han førebu seg på ei ny rettssak, der han er tiltalt for å arbeide for lausriving. Ifølgje den strenge sikkerheitslova som vart innført i sommar, kan det gi livstid i fengsel.

Chung er den første framståande politiske figuren som er ført for retten etter den nye lova. Styresmaktene i Beijing omtaler lova som «eit sverd» som skal rette opp igjen «orden og stabilitet» i Hongkong.

Fleire demokratiforkjemparar har flykta frå det kinesiske territoriet etter at styresmaktene har slått hardare ned på dei som demonstrerer mot det kinesiske styret. Hongkong har hatt omfattande sjølvstyre sidan området vart ført tilbake til Kina i 1997 med løfte om ein overgangsperiode på 50 år under slagordet «eitt land, to system».

