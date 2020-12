Irland skjerpar grensekontrollen mot Storbritannia

utenriks

Politiinspektør Liam Geraghty opplyser at frå fredag 1. januar vil den 500 kilometer lange grensa mellom Irland og den britiske provinsen Nord-Irland bli forsterka med fleire grensevakter.

Irske politistyresmakter vil òg setje inn ambulerande patruljar som skal fungere som grensekontrollørar over eit større område.

Men det skal ikkje bli kontrollar akkurat på grenselinja, og det blir ikkje permanente stasjonar for grensekontroll eller anna form for faste installasjonar, opplyste Geraghty onsdag.

– Det auka nærværet vil bli tydeleg gjennom hyppigare patruljering og ambulerande kontrollpostar, seier han. Det blir òg auka kontroll av bilar som kryssar grensa.

Storbritannia og Irland har avtalefesta fri rørsle mellom landa, men 1. januar vil grensa mot Nord-Irland bli grensa mellom EU og Storbritannia. Dette vil ifølgje Geraghty bety immigrasjonskontroll for reisande som kjem frå land utanfor EU eller utanfor den irsk-britiske sona for fri rørsle.

Politiinspektøren seier at irsk politi er svært merksam på at kriminelle element kan prøve å sko seg på den nye praksisen for grensekontroll.

