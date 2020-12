Kritikken aukar etter langsam vaksinestart i Frankrike

utenriks

Dei tre første dagane vart berre 100 franskmenn vaksinerte. Til samanlikning er 42.000 personar vaksinerte i Tyskland sidan søndag.

Regjeringa i Paris har innteke ei forsiktig linje i eit land der skepsisen mot den nye vaksinen er stor. Men no meiner ekspertar at situasjonen er for alvorleg til at styresmaktene kan ta seg så god tid.

– Frankrikes strategi er ikkje passande til ein situasjon som er så farleg, seier Axel Kahn, ein anerkjend genetikar som leier den franske kreftforeininga, i eit intervju med radiokanalen Europe 1 onsdag.

(©NPK)