Nesten heile England blir omfatta av nedstenging

Restriksjonar på nivå 4 blir no òg innførte i store delar av det sentrale, nordlege og sørvestlege England, kunngjorde regjeringa onsdag. Frå før av er dei innførte i London og Søraust-England.

Dermed blir ytterlegare 20 millionar menneske i England – eller tre av fire innbyggjarar – omfatta av nedstenginga.

– Folk må doble innsatsen på dette kritiske tidspunktet, understreka statsminister Boris Johnson på ein pressekonferanse onsdag kveld, ifølgje BBC.

– Alle desse tiltaka er i siste instans meint å redde liv og verne det offentlege helsevesenet. Det er grunnen til at eg må be dykk følgje reglane der de bur i morgon kveld og gå inn i det nye året trygt heimanfrå, sa Johnson.

– Langt frå over

Han åtvara britane mot å tru at koronapandemien er over no som vaksinasjonen er i gang, sidan smitten er i ferd med å ta seg kraftig opp.

Same dag viste offisielle tal at det vart registrert 50.023 nye koronatilfelle og 981 nye dødsfall i Storbritannia siste døgn. Dødstalet er over dobbelt så høgt som dagen før, og det er andre dag på rad at det er registrert over 50.000 smittetilfelle.

Samtidig har den nye muterte virusvarianten ifølgje regjeringa spreidd seg til mesteparten av landet. Det blir anteke at varianten er opptil 70 prosent meir smittsam enn tidlegare variantar av koronaviruset, men utan at det fører til meir alvorleg sjukdom.

Bør halde seg heime

Nivå 4 inneber mellom anna at folk blir tilrådd å halde seg heime, medan samankomstar med personar frå ulike hushald er forbodne.

I tillegg kan berre butikkar som sel nødvendige varer som mat og legemiddel, halde ope, og restaurantar og kafear kan berre selje hentemat og -drikke.

Helseminister Matt Hancock seier at godkjenninga av endå ein vaksine til bruk i Storbritannia er gode nyheiter, men at den kraftige auken i talet på smittetilfelle og sjukehusinnleggingar viser at det er nødvendig å setje i verk tiltak der viruset spreier seg.

Først ute med ny vaksine

Britane tok allereie for fleire veker sidan i bruk koronavaksinen frå Pfizer/Biontech, og onsdag gav styresmaktene grønt lys til vaksinen frå Astra Zeneca og Oxford-universitetet.

Hancock opplyser at dei første dosane skal givast allereie måndag. Storbritannia blir då det første landet til å ta i bruk vaksinen.

Storbritannia har bestilt 100 millionar dosar av vaksinen frå Astra Zeneca/Oxford, nok til å vaksinere 50 millionar menneske, melder BBC.

Godkjenninga til styresmaktene kom etter tilråding frå det britiske legemiddelverket MHRA. Dei godkjende vaksinen etter å ha fått søknad så seint som vesle julaftan.

Så langt har rundt 800.000 britar fått første dose av vaksinen frå Pfizer og Biontech etter at han vart godkjend 2. desember.

(©NPK)