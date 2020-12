Politifolk involvert i Breonna Taylor-drapet sparka

utenriks

Den eine var han som bad om ransakingsordren, og den andre var ein etterforskar som deltok i aksjonen mot huset til Taylor.

Den 26 år gamle hjelpepleiaren Breonna Taylor vart skoten seks gonger då politiet braut seg inn i leilegheita hennar der ho sov saman med kjærasten.

Politiet seier at kjærasten skaut mot dei, og at dei svarte på elden. Men dei trefte Taylor og ikkje kjærasten.

Ingen av dei tre som deltok i aksjonen er sikta for drapet, men ein av dei vart sikta for å skyte blindt rundt seg under aksjonen.

Drapet på Breonna Taylor utløyste store demonstrasjonar i Louisville og andre byar og fyrte opp under Black Lives Matter-aksjonane som prega USA i mange månader.

