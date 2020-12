Redningsmannskap leitar etter overlevande i Gjerdrum – elleve framleis ikkje gjort greie for

utenriks

Redningsarbeidet fortset i mørket i Ask i Gjerdrum kommune onsdag kveld. Eit leirskred gjekk i morgontimane, og det er framleis rørsle i skredet som er 700 meter langt og 300 meter breitt, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Politiet trur det kan vere folk i skredområdet. Blant dei 11 personane det ikkje er gjort greie for, er det både menn og kvinner i ulike aldrar, og dessutan barn. Politiet har ikkje vilja omtale personane som sakna enno.

I utgangspunktet var det 26 personar som ikkje var gjort greie for. Blant dei 14 som gjennom dagen har meldt seg, var fleire bortreist, og nokon har òg klart å komme seg ut på eiga hand og hatt manglande kommunikasjonsmoglegheiter.

Leitemannskap leitar onsdag kveld framleis etter overlevande, ikkje omkomne.

Krevjande mørke

Politiet melde om hendinga for første gong klokka 5.18 onsdag morgon. Hjelpemannskap var sjølv overvelda då dagslyset kom og avslørte kor omfattande skredet var.

Bilete frå staden viser fleire hus som ligg nede i eit stort krater som skredet har skapt. Fleire bustader står tett inn mot kraterkanten, og gjennom dagen har fleire bygningar rasa utanfor. Vêret har vore krevjande store delar av dagen.

Mørkte gjer redningsarbeidet meir krevjande. Natt til torsdag vil nødetatane ha kontinuerleg overvaking av området, og politiet har òg tilstrekkeleg ressursar i bakhand til å gjere ein innsats dersom tiltak blir kravd.

Held fram gjennom natta

Onsdag kveld blir det skifta mannskap. Mange har stått på i timevis, og det kjem friske ressursar til. Innsatsleiaren understrekar at politiet vil halde oppe aktivitet gjennom natta, men det vil bli færre som jobbar med redningsarbeidet i natt.

– Vi er nøydde til å kvile nokre mannskap og rullere, og då er det best for oss å gjere det på nattetid då det er som mørkast, sa innsatsleiar Roger Pettersen i Aust politidistrikt på ein pressekonferanse i 18-tida.

Politiet jobbar framleis med å lyssetje staden.

Omfattande redningsaksjon

Alle nødetatane er tungt til stades i området. Hjelp er tilkalla både frå Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjonar.

Eit svensk kriseteam er òg sendt til Gjerdrum for å bidra i leitinga etter sakna i skredområdet og sikre bygningar.

Skredområdet er berre tilgjengeleg med helikopter, og Sea King-helikopter har heile dagen svevd over og hjelpt. Fleire personar er heiste opp frå skredmassane og hjelpt ut av området frå lufta.

Noregs fremste ekspertar har heile dagen jobba med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sende geologar til staden natt til onsdag for å hjelpe politiet.

Katastrofe

Skredulykka i natt i Gjerdrum har gjort djupt inntrykk på kongefamilien, seier Kong Harald onsdag kveld.

– I ein situasjon som framleis er uoversiktleg, sender eg eit inderleg håp og den varmaste omtanken min til alle som er ramma av katastrofen, seier han.

Statsminister Erna Solberg (H) var på staden onsdag ettermiddag saman med justisminister Monica Mæland (H).

– Det er ei dramatisk oppleving å vere her og sjå bilete frå skadestaden og heile skredet, og sjølvsagt kunnskapen om at det er fleire ein ikkje har gjort greie for enno, sa Solberg.

Både Solberg og politiet omtaler skredet som ein katastrofe.

– Sannsynlegvis er det eitt av dei største skreda vi har hatt, og med dei største konsekvensane, seier Solberg.

700 evakuerte

Til saman har ti personar vorte frakta til sjukehus og legevakt etter skredet, men ingen av dei er hardt skadde.

Rundt 700 personar har så langt vorte evakuerte. Onsdag kveld definerer NVE eit større område som usikkert, og så mange som 1.500 kan bli evakuerte. Samtidig seier politiet at dei ser på moglegheita for å innskrenke området og sleppe somme heim igjen lengst sør i evakueringsområdet. Men ikkje før det blir sett på som trygt.

Gjerdrum kyrkje vil halde ope onsdag kveld.

– Vi ber og håpar for dei som er ramma, dei sakna og for dei som deltek i hjelpearbeidet og krisehandteringa, seier biskop Atle Sommerfeldt.

