SOHR: Rundt 30 syriske soldatar drepne då IS angreip bussar

utenriks

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 30 soldatar som var på veg heim til ferie, er drepne, medan statskontrollerte syriske medium skriv at 25 personar er drepne og 13 såra i eit terrorangrep mot ein passasjerbuss.

Ifølgje nyheitsbyrået Sana var bussen på veg austover frå Homs-provinsen. Han var i Kobajjep-distriktet i provinsen Deir ez-Zor då han vart angripen.

Området har tidlegare vore kontrollert av Den islamske staten (IS). Gruppa er framleis aktiv i ørkenen og på landsbygda i dei austlege og sørlege delane av Syria.

Ifølgje SOHRs leiar Rami Abdulrahman vart tre bussar angripne etter at det dei trur var IS-krigarar hadde etablert ei vegsperring i området. Dei skal først ha lagt ut sprengladningar i vegen og deretter opna eld mot bussane.

Alle dei drepne var soldatar på veg heim på ferie, ifølgje SOHR-leiaren.

Statlege syriske medium rapporterer sjeldan militære tap.

(©NPK)