Strenge britiske koronarestriksjonar blir innførte i fleire regionar

Restriksjonar på nivå 4 blir no òg innførte i store delar av det sentrale, nordlege og sørvestlege England. Dermed vil dei gjelde tre av fire innbyggjarar i England.

Avgjerda er teken samtidig som den nye muterte virusvarianten har spreidd seg til mesteparten av landet. Det blir anteke at varianten er opptil 70 prosent meir smittsam enn tidlegare variantar av koronaviruset, men utan at det fører til meir alvorleg sjukdom.

Nivå 4 inneber mellom anna at folk blir tilrådd å halde seg heime, medan samankomstar med personar frå ulike hushald er forbodne.

I tillegg kan berre butikkar som sel nødvendige varer som mat og legemiddel, halde ope, og restaurantar og kafear kan berre selje hentemat og -drikke.

Helseminister Matt Hancock seier at godkjenninga av endå ein vaksine til bruk i Storbritannia er gode nyheiter, men at den kraftige auken i talet på smittetilfelle og sjukehusinnleggingar viser at det er nødvendig å setje i verk tiltak der viruset spreier seg.

Britane har allereie teke i bruk koronavaksinen frå Pfizer/Biontech, og onsdag gav styresmaktene grønt lys til vaksinen frå Astra Zeneca og Oxford-universitetet.

