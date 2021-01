Assanges trulova gler seg over utleverings-nei

utenriks

– Få slutt på dette no. Riv ned desse fengselsmurane slik at dei vesle gutane våre kan få far sin att, og for Julian, for pressa, for oss alle saman, sa Moris då ho møtte pressa utanfor domstolen Old Bailey i London måndag.

Moris og Assange har to søner saman.

Tidlegare måndag avviste ein britisk dommar kravet USA hadde om å få Assange utlevert grunna den psykiske helsa hans og faren for at han kan ta sitt eige liv.

Moris ser på rettsavgjerda som ein siger, men vil ikkje feire før Assange er ein fri mann.

