Britane bekymrar seg over sørafrikansk virusvariant

– Eg er utruleg bekymra over den sørafrikanske varianten, seier helseminister Matt Hancock til BBC.

– Han er eit veldig, veldig stort problem, i endå større grad enn den nye britiske varianten, seier han.

Den britiske mutasjonen, som har vorte påvist i ei rekkje land, har tidlegare vorte opplyst å smitte mykje fortare, men utan at sjølve infeksjonen blir kraftigare.

Det er uklart korleis den sørafrikanske varianten, kalla 501. V2 skal vere farlegare. Men ifølgje ubekrefta opplysningar i britiske medium, fryktar ekspertar at vaksinen fungerer dårlegare mot denne mutasjonen.

Mange land har dei siste vekene innført innreiserestriksjonar for folk frå både Storbritannia og Sør-Afrika.

Hancocks sørafrikanske motpart Zwelini Mkhize skreiv på julaftan at han hadde forhøyrt seg med ekspertane i landet, som «forsikra oss om at det per no ikkje finst teikn på at 501. V2 spreier seg lettare», eller medfører verre sjukdomsforløp enn den britiske varianten.

Når det gjeld motstandsdugleiken den sørafrikanske varianten har mot vaksinar, viser Mkhize til at «vidare forsking» må til for å trekkje noka slutning.

