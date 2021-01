Iran har teke sørkoreansk oljetankar i arrest

utenriks

Det er tankaren MT Hankuk Chemi, som flaggar til Sør-Korea, som har vorte arrestert. Samtidig har Iran kunngjort at dei har byrja oppriking av uran opp mot 20 prosent ved anlegget sitt i Fordo.

Oljelekkasje er gitt som årsak for arrestasjonen, men nokre timar før opplyste Teheran at ein sørkoreansk diplomat var på veg for forhandlingar om milliardar av dollar av Iranske verdiar som no er frosne i Seoul.

Persiabukta har vore åstad for ein ulmande disputt mellom Iran og fleire andre land, særleg USA og Storbritannia. Det har vore fleire hendingar, særleg i Hormuzsundet, som ligg mellom Persiabukta og Omanbukta. Det er ei av dei travlaste fraktrutene i verda, der rundt ein tredel av alle oljelastene i verda passerer.

Storbritannia sende to marinefartøy til sundet etter at ein britisk-flagga oljetankar vart teken i arrest.

USAs president Donald Trump har allereie trekt USA einsidig ut av atomavtalen med Iran, og sidan har fleire hendingar eskalert situasjonen.

