Iran melder at landet har teke opp att oppriking av uran med 20 reinleik på prosent

utenriks

Meldinga vart måndag offentleggjord av iranske medium.

Ein reinleik på 20 prosent svarer omtrent til det nivået Iran hadde oppnådd då landet i 2015 inngjekk atomavtalen med EU, USA og andre stormakter.

Akkurat no rikjer Iran opp uran med opptil 4,5 prosents reinleik. Landet held fast på at atomprogrammet deira er av fredeleg karakter, og at formålet ikkje er å skaffe atomvåpen.

Allereie fredag gav Det internasjonale atomenergibyrået beskjed om at Iran hadde informert byrået om planane om å rikje opp uran med ein høgare reinleiksgrad.

Ein reinleik på 20 prosent er eit kort, teknisk steg frå ei opprikingsgrad på 90 prosent, som må til for å lage atomvåpen.

Då Iran for ti år sidan vedtok å trappe opp opprikinga til 20 prosent, førte det til eit israelsk angrep mot iranske atomanlegg. Forholdet var svært spent fram til atomavtalen i 2015.

President Donald Trump trekte USA frå atomavtalen i 2018, og sidan då har det gått føre seg ei opptrapping mellom dei to landa, mellom anna i form av ein stadig meir spent situasjon i Persiabukta.

USA har dessutan innført sanksjonar att som er endå hardare enn dei internasjonale sanksjonane som vart fjerna som følgje av atomavtalen – ein avtale som skulle forsikre verdssamfunnet om at Iran ikkje kom til å bruke den kjernefysiske verksemda si til å utvikle atomvåpen.

(©NPK)