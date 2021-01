Jusprofessorar: Trump kan ha brote lova i telefonsamtale

utenriks

– Trump har opptredd fullstendig uakseptabelt og kanskje ulovleg, seier Carl Tobias, professor ved University of Richmond.

Han får støtte frå professor Rebecca Green, ein av leiarane for eit program som konsentrerer seg om vallover ved College of William & Mary i delstaten Virginia. Green meiner Trump har utløyst ei rekkje spørsmål om han har gjort seg skuldig i lovbrot.

Den demokratiske senatoren Dick Durbin meiner på si side at det må setjast i gang etterforsking av måten presidenten har handla på.

Lydopptak vart leke

Både avisa Washington Post og nyheitsbyrået AP har fått tilgang til eit leke lydopptak av telefonsamtalen mellom Trump og Brad Raffensperger, som har det øvste ansvaret for gjennomføringa av val i Georgia.

Gjentekne gonger i samtalen hevda Trump at han umogleg kan ha tapt i Georgia i presidentvalet i november. Han bad Raffensperger stadfeste påstandar om at tusenvis av stemmesetlar har vorte ulovleg destruerte – noko det ikkje finst bevis for.

– Høyr her. Alt eg vil er dette: Eg vil berre finne 11.780 stemmer, sa Trump.

Grundig stemmeteljing

Raffensperger, som til liks med Trump er republikanar, forklarte at stemmene i Georgia har vorte talde tre gonger og at det offisielle resultatet er korrekt. Resultatet viser at Joe Biden vann i Georgia med ein margin på 12.779 stemmer.

Presidenten svarte med å hevde at Raffensperger bryt lova om han ikkje stadfestar at stemmesetlar har vorte ulovleg destruerte.

Også fleire andre personar deltok i telefonsamtalen. Raffensperger har stillinga secretary of state på delstatsnivå i Georgia, noko som mellom anna inneber hovudansvaret for gjennomføringa av val.

